Ξεκινάνε σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 οι εγγραφές παλαιών και νέων μαθητών στη Μουσική Σχολή Δήμου Τυρνάβου για το σχολικό έτος 2025-2026.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα παρακάτω:

•Μουσική Προπαιδεία για παιδιά Νηπιαγωγείου (5 ετών) και Α Τάξης δημοτι

•Πιάνο

•Αρμόνιο

•Κλασική Κιθάρα

•Ακορντεόν

•Ανώτερα Θεωρητικά

•Παιδική χορωδία

•Μαθητικά ορχηστρικά σύνολα

•Προετοιμασία Πανελλαδικών Εξετάσεων για υποψήφιους μουσικών σχολών

Το Μοντέρνο τμήμα της Σχολής θα λειτουργήσει και φέτος με όργανα:

•Ηλεκτρική κιθάρα

•Ακουστική κιθάρα

•Ηλεκτρικό μπάσο και

•Ντραμς

Παράλληλα θα λειτουργήσει τμήμα Λαϊκής μουσικής με όργανα:

•Μπουζούκι

•Μπαγλαμά

•Ντουμπελέκι

Παράρτημα της Μουσικής Σχολής του Δήμου Τυρνάβου λειτουργεί και στην Δ.Κ. Αμπελώνα. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά στη γραμματεία της Σχολής απογευματινές ώρες 17:00 – 20:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται επίσης στο τηλέφωνο 2492024818.