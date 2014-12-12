Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο Σωτηρίου Ζιαζιά, Ροδόπης 48, (συνοικία Χαραυγής) εκεί όπου φιλοξενούνται οι δραστηριότητες της Φωτογραφικής Λέσχης.

Οι εγγραφές για τα νέα μέλη αρχίζουν την Τρίτη23 Σεπτεμβρίου και κάθε Τρίτη ώρα 20.00-22.00 .

Τα μαθήματα-σεμινάρια θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσουν μέχρι τον Μάρτιο 2026.

Τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε:

*Διοργάνωση εκθέσεων σημαντικών σύγχρονων και παλαιοτέρων φωτογράφων για μελέτη του έργου τους

*Σεμινάρια εξοικείωσης με την τέχνη της φωτογραφίας

*Γνωριμία με τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στον εξοπλισμό με επιδείξεις φωτογραφικών μηχανών κ.ο.κ.

*Εξορμήσεις για την κάλυψη φωτογραφικών θεμάτων

*Παρακολούθηση εκθέσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας

*Εκθέσεις έργων μελών και συνεργασίες με άλλες λέσχες

*Πρόσβαση σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη σε θέματα Τέχνης και Φωτογραφίας

*Εκμάθηση της εμφάνισης και εκτύπωσης αναλογικών φωτογραφιών σε σκοτεινό θάλαμο

*Δυνατότητα αξιοποίησης του studio flash που διαθέτει η Φ.Λ.Λ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο email: info@fll.gr ή στα τηλέφωνα : 6983503870, 6977583776 & 6974922853.