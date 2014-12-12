Καρκινοπαθής ασθενής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έλαβε λάθος φάρμακο, προκαλώντας συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό.

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο νοσηλεύτρια που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο καρκινοπαθής επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τού χορηγήθηκε λάθος φαρμακευτικό σκεύασμα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το σφάλμα της και διέκοψε τη χορήγηση του φαρμάκου.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν ιατροί που εξέτασαν τον ασθενή – σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές η υγεία του καρκινοπαθούς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης

Σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αναφέρονται τα εξής:

"Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική."