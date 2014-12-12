Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών περιοχής Συκουρίου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Συκούριο, σε συνεργασία με τον ΜΕΣ Συκουρίου, τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Συκουρίου, και την ομάδα εΘελωντιΖω του Γυμνασίου Συκουρίου.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Κισσάβου στην Πλατεία Θέμιδος, όπου κλιμάκιο του Κουτλιμπάνειου Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας θα συντονίσει την διαδικασία της αιμοληψίας, από ώρα 9πμ έως 1μμ.

Καλούνται οι εθελοντές αιμοδότες της περιοχής να δώσουν δέκα λεπτά από τον χρόνο τους για να προσφέρουν στους συνανθρώπους μας το πολύτιμο αγαθό της ζωής.

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ.

Η αιμοδοσία τέλει υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δ. Τεμπών και της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου.