Μεγάλη θεματική εκδήλωση για τη Θεσσαλία, διοργανώνει στη Λάρισα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, με τίτλο, «Δυο χρόνια μετά τον Daniel – Σαν να μην πέρασε μια μέρα…», με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη μαύρη επέτειο της καταστροφής που προκάλεσαν στη Θεσσαλία, οι θεομηνίες Daniel και Elias.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στον πολυχώρο του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, ενώ θα αναπτυχθεί σε τέσσερις μεγάλες ενότητες και συγκεκριμένα:

«Θεσσαλία, μια ανοιχτή πληγή:

· Υποδομές & έργα

· Αγροτική παραγωγή & κτηνοτροφία

· Νοικοκυριά & επιχειρήσεις

· Οικονομία & κοινωνία»

Αναφερόμενη στην εκδήλωση που ετοιμάζεται πυρετωδώς, η Ε. Λιακούλη, επεσήμανε τα εξής:

«Δυο χρόνια μετά το Daniel, η Θεσσαλία εξακολουθεί να μετρά πληγές. Οι υποσχέσεις εξανεμίστηκαν, τα έργα δεν προχώρησαν, η παραγωγή δεν αποκαταστάθηκε. Οι πολίτες της νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Είναι καιρός να μιλήσουμε καθαρά, να δώσουμε φωνή στους ανθρώπους μας και να χαράξουμε έναν δρόμο που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω.

Δεν φθάνει ένα δελτίο τύπου, ούτε μια συνέντευξη για να περιγράψει αυτά που βλέπω και ακούω εδώ και δύο χρόνια, όταν ο Τόπος μας υπέστη μια τεράστια καταστροφή, που σημάδεψε ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη και την καθημερινότητα των πολιτών της και άλλαξε δραματικά την οικονομική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλίας.

Από τότε μέχρι σήμερα, χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά παλεύουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, σε μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο ανοιχτή πληγή, παρά αποκατάσταση. Ανέλαβα έτσι την πρωτοβουλία, να ανακαλέσουμε τις μνήμες, να αποτυπώσουμε ρεαλιστικά τη σημερινή κατάσταση, να δώσουμε το βήμα σε όλους εκείνους που βιώνουν τις συνέπειες της μεγάλης καταστροφής και βεβαίως να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας και τις διεκδικήσεις μας, προς το κεντρικό κράτος που λησμόνησε όσα είχε υποσχεθεί.

Στόχος της εκδήλωσης δεν είναι μόνο η αποτίμηση, αλλά κυρίως η κατάθεση προτάσεων για ένα νέο σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, με διαφάνεια, οδικό χάρτη, κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματικές λύσεις – μακριά από τα μεγάλα λόγια και τις κενές εξαγγελίες. Αυτό δεν είναι επιλογή μας –είναι χρέος μας !».