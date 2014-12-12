Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η μονοήμερη εκδρομή στη Φθιώτιδα, η οποία διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ρουμελιωτών ν. Λάρισας «Ο Αθανάσιος Διάκος», με την ένθερμη υποστήριξη του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ.

Τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου Ρουμελιωτών και του ΠΟΚΕΛ συμμετείχαν σε μια αλλιώτικη εκδρομή, η οποία ξεκίνησε με επίσκεψη στο Ιερό Μητροπολιτικό Κάθισμα της Παναγίας Προυσσιωτίσσης Βαρδατών Λαμίας.

Η κατανυκτική ατμόσφαιρα του μοναστηριού μέσα στο βράχο, κάτω από την παλιά σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας – Αθήνας, ο λόγος και η φιλοξενία του π. Ιερόθεου και η αρτοκλασία για τη γιορτή της ημέρας έκαναν την εμπειρία αυτή μοναδική!

Στη συνέχεια, οι εκδρομείς απόλαυσαν ένα υπέροχο γεύμα με ρουμελιώτικα εδέσματα σε τοπική ταβέρνα, ενώ αργότερα επισκέφθηκαν το μαρτυρικό χωριό Σπερχειάδα. Εκεί, ξεναγήθηκαν από τον Βασίλη Κανέλο, δάσκαλο, συγγραφέα και πρώην αντιδήμαρχο κι έμαθαν πληροφορίες σχετικά με την μυθολογία και την ιστορία του τόπου.

Τέλος, επισκέφθηκαν το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο, στο συνεδριακό κέντρο και την «καλύβα του Στέφανου», από όπου ξεκίνησε τον αγώνα του ο Άρης Βελουχιώτης κι έτσι ολοκληρώθηκε μια όμορφη εκδρομή!