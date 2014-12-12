Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα κληθεί, στις 17 Νοεμβρίου, να ξετυλίξει το κουβάρι μιας υπόθεσης, στην οποία ως κατηγορούμενος για διακεκριμένη κλοπή παραπέμπεται ένας 54χρονος Λαρισαίος, ο οποίος φέρεται να διέρρηξε σπίτι σε χωριό του Κιλελέρ και να έκλεψε χρηματοκιβώτιο που περιείχε το ποσό των 400.000 ευρώ, αλλά και χρυσές λίρες.

Η κλοπή, όπως καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Ιουνίου 2022, ενώ μετά την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ το 2024 εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

