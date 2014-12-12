Eκλεψε το κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης σε περίπτερο
Αστυνομικά | 06 Οκτ 2025, 11:14
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής κινητού τηλεφώνου γυναίκας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 1-09-2025 το απόγευμα στη Λάρισα, ο δράστης μετέβη ως πελάτης σε περίπτερο και εκμεταλλευόμενος την απασχόληση εργαζόμενης στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου, αφαίρεσε, χωρίς να γίνει αντιληπτός, από το εσωτερικό αυτού 1 κινητό τηλέφωνο.
Αφού ταυτοποιήθηκε ο δράστης, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και παρέδωσε το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα.
