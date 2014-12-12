Εκοιμήθη σε ηλικία 85 ετών ο Ιερομόναχος Μάξιμος (Γεώργιος Μαρτσέλος).

Η κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στη Λάρισα (Λάππα 5).

Τα παιδιά: Μαρία – Ευάγγελος, Βαρβάρα – Αναστάσιος

Η εγγονή: αβάπτιστη

Η αδελφή: Σοφία Χαμαλίδου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.