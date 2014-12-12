Eκοιμήθη ο Ιερομόναχος Μάξιμος
Κηδείες | 16 Νοε 2025
Εκοιμήθη σε ηλικία 85 ετών ο Ιερομόναχος Μάξιμος (Γεώργιος Μαρτσέλος).
Η κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στη Λάρισα (Λάππα 5).
Τα παιδιά: Μαρία – Ευάγγελος, Βαρβάρα – Αναστάσιος
Η εγγονή: αβάπτιστη
Η αδελφή: Σοφία Χαμαλίδου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
