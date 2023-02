Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Λάρισας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

“Μαμάδες, θηλάζουσες και μη, μπαμπάδες, γιαγιάδες και παιδιά γέμισαν το Peacock coffee, το οποίο και ευχαριστούμε για τη θερμή φιλοξενία, καθώς και για την προσφορά δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά που παρευρέθηκαν στην εκδήλωσή μας.

Ευχαριστούμε επίσης, τη συγγραφέα Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη που διάβασε το βιβλίο της “Στο σχολείο με ασφάλεια” και μας χάρισε ένα αντίτυπο.

Την εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά ο Θωμάς Καρανίκας (https://www.instagram.com/tommyprophoto/) απαθανατίζοντας με τη φωτογραφική του μηχανή διάφορες χαρούμενες στιγμές, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε ακόμη την παιδίατρο-σύμβουλο θηλασμού IBCLC Anastasia Karathanasi η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση και προσέφερε μία δωρεάν επίσκεψη στο ιατρείο της, καθώς και την οδοντίατρο ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ που προσέφερε έναν καθαρισμό δοντιών και ένα σετ φροντίδας στοματικής υγιεινής.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Ζαχαροπλαστειο Οικονομου, καθώς και το Γκόγκος sweet home για τις βασιλόπιτες που μας χορήγησαν, καθώς επίσης και όλους τους δωροθέτες μας : Independance Studio – Larissa , Miracle Holistic Beauty , Kristy Pournara Professional Make Up Artist , Andriana Papanikolaou Professional Make Up Artist , Redbow.GR , Polina’s BeautyFull , Greek Almonds Thessaly , Polina natural gifts , Grandes Sueños , Kriki Bebe , Ntamitros bebe – baby store , Οικία-Διακόσμηση Ελευθερία , Boutique Bebe Kalesis Plus .

Τέλος, ευχαριστούμε το μέλος Αλεξάνδρα Ντέντια για την πολύτιμη βοήθειά της, ευχαριστούμε όσα τοπικά ΜΜΕ αναδημοσίευσαν και προώθησαν την εκδήλωσή μας, αλλά και όλους όσους παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους”.