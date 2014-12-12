Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ISO 9001/2015 του Γραφείου Ποιότητας και του Οικονομικού Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 – 15:00, στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας εκπαιδευτική εκδήλωση με τίτλο: “ΤΟ Γ.Ν.Λ. ΑΛΛΑΞΕ, ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ”

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν η έννοια και οι βασικές αρχές της ποιότητας καθώς και η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας του Γ.Ν.Λ. Παράλληλα θα αναδειχθεί ο καίριος ρόλος των εργαζομένων στη διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας, με έμφαση στην ενδυνάμωση και ενεργό συμμετοχή τους στη λειτουργία και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας – το παράδειγμα του Γ.Ν.Λ.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

· Φώτης Σερέτης, Διοικητής 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

· Χαράλαμπος Μπιλλίνης Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

· Ελευθερία (Ρίτα) Μωραϊτάκη – Πικρού, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.Α.Ε.)

Ομιλητές/Ομιλήτριες θα είναι οι κάτωθι:

· Γρηγόριος Βλαχάκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

· Θάλεια Λόκα, Παιδοογκολόγος Ε.Κ.Ε.Π.Τ.Υ. Α.Ε.

· Βικτωρία – Μαρία Μπέλλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

· Δαλάκα Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Γ.Ν.Λ.