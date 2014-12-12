Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον της Αγιάς μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα αειφορίας στα σχολεία», σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το ΚΕΠΕΑ Ελασσόνας–Κισσάβου–Μαυροβουνίου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 25 Οκτωβρίου και ώρα 9:00 π.μ., στον Πολιτιστικό Χώρο «Χρυσαλίδα» του Δήμου Αγιάς.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της Αγιάς ως πολύτιμων στοιχείων πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, αλλά και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διάστασης της αειφορίας μέσα από δράσεις και προγράμματα στα σχολεία.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθώς και βιωματικά εργαστήρια στο Μεταξοχώρι Αγιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

09:00 - 09:15 Προσέλευση, εγγραφές

09:15 - 09:45 Χαιρετισμοί

09:45 - 10:10

Σδρόλια Σταυρούλα, Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

«Το αρχοντικό Αλεξούλη και ο ρόλος του για μια διαχρονική γνωριμία με την Αγιά»

10:10 - 10:30

Καλοκαιρινού Φανή, Επιστημονική Διευθύντρια Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας - Γιώργος και Λένα Γουργιώτη

«Ο τόπος ως πεδίο μάθησης και μνήμης: Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του λευκώματος “Μεγαλόβρυσο Αγιάς / Όψεις του Τόπου – Πρόσωπα της Μνήμης”»

10:30 - 10:50

Χατζημίχου Κωνσταντίνα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

«Η αειφορία πάει σχολείο μέσα από τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων»

10:50 - 11:10

Φτίκα Ζωή, MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Γενική Διευθύντρια Δασών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Τα δασικά οικοσυστήματα του Κισσάβου - Πεδίο μάθησης και ευαισθητοποίησης»

11:10 - 11:40 Διάλειμμα - καφές

11:40 - 12:00

Σουλιώτης Θεόδωρος, Αρχιτέκτονας - Πολιτικός Μηχανικός

«Παραδοσιακή αρχιτεκτονική των χωριών του Κισσάβου»

12:00 - 12:20

Δρ. Μωραΐτη Τζένη, πρ. Σχολική Σύμβουλος και Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

Μαγκλάρα Αγγελική, Med. Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

«Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά. Η αξία της πρώιμης ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των παιδιών»

12:20 - 12:40

Τλούπα Βάνια, Φωτογράφος – Διαχειρίστρια του φωτογραφικού αρχείου Τάκη Τλούπα

«Η αποτύπωση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από το φωτογραφικό φακό του Τάκη Τλούπα»

12:40 - 13:00

Αναγνωστάκης Σπύρος, Πρώην Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ Ελασσόνας–Κισσάβου–Μαυροβουνίου

«Οπτικοακουστική αφήγηση και παραδοσιακή αρχιτεκτονική»

13:00 - 13:20

Γκαμπέτα Πόπη, Μέλος Π.Ο. ΚΕΠΕΑ Ελασσόνας–Κισσάβου–Μαυροβουνίου

«Διαδρομές της πέτρας και του δάσους στον Κίσσαβο»

13:20 - 13:40

Ντάγκας Νικόλαος, Σύμβουλος Δήμου Αγιάς για θέματα τουρισμού και ανάπτυξης

«Το χθες, το σήμερα και το αύριο των περιπατητικών διαδρομών του Κισσάβου»

13:40 - 14:00 Διάλειμμα – Μετάβαση στο Μεταξοχώρι Αγιάς

Παράλληλα Βιωματικά Εργαστήρια (14:00 - 16:00)

Σουλιώτης Θεόδωρος: «Ερμηνεία της αρχιτεκτονικής και του παραδοσιακού οικισμού του Μεταξοχωρίου Αγιάς»

Σπανός Κωνσταντίνος: «Περπατώντας στα μονοπάτια της πέτρας και του δάσους στο Μεταξοχώρι Αγιάς»

Φτίκα Ζωή: «Ερμηνεία της χλωρίδας και του δασικού οικοσυστήματος του Μεταξοχωρίου Αγιάς»

16:00 - 16:45 Γεύμα στην πλατεία του Μεταξοχωρίου Αγιάς

16:45 - 17:00 Συζήτηση – Αξιολόγηση – Συμπεράσματα

17:00 Λήξη ημερίδας