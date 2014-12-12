Υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες η 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

Όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Θερμοϋδραυλικών Ν. Λάρισας "λόγω Daniel θα υπάρξει έγκριση όλων των αιτήσεων των πολιτών".

Η ανακοίνωση:

“Η νέα απόφαση ενισχύει σημαντικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος κατά 423.967.031 €, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ωφελούμενους και προμηθευτές και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026.

Ήδη ανακοινώθηκαν οι εγκρίσεις στις 100.000 πρώτες αιτήσεις και απομένει η έγκριση και των υπόλοιπων 100.000 αιτήσεων, μιας και στη Θεσσαλία λόγω Daniel θα υπάρξει έγκριση όλων των αιτήσεων των πολιτών.

Θα υπάρξει 50% επιδότηση για αντλίες θερμότητας και 60% στους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Το πρόγραμμα θα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Απριλίου 2026 όπου θα εξαργυρωθούν όλα τα voucher”.