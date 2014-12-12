Eκτροπή αυτοκινήτου στη Μελούνα - Δύο τραυματίες
Λάρισα | 10 Νοε 2025, 18:54
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Μελούνα, στο δρόμο προς Ελασσόνα.
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, που επέβαιναν σε αυτό.
Το ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο για τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
kosmoslarissa.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.