Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Μελούνα, στο δρόμο προς Ελασσόνα.

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, που επέβαιναν σε αυτό.

Το ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο για τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

kosmoslarissa.gr