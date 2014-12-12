Eκτροπή νταλίκας έξω από τη Λάρισα - Στο ΠΓΝΛ με ελαφρά τραύματα ο οδηγός
Λάρισα | 18 Αυγ 2025, 18:19
Εκτός δρόμου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας μια νταλίκα στο δρόμο Λάρισας - Φαρσάλων.
Το βαρύ όχημα κινούμενο μετά τις Νέες Καρυές, στο ρεύμα προς Φάρσαλα, βρέθηκε εκτός πορείας με τον οδηγό του οχήματος να απεγκλωβίζεται μόνος του, με ελαφρά τραύματα.
Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Β.Μ. kosmoslarissa.gr
