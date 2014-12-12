Μια σημαντική μελέτη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου καινοτομίας στην κτηνοτροφία παρουσίασε στον Δήμο Ελασσόνας ο γεωπόνος κ. Ιωάννης Καϊμακάμης.

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, που θα λειτουργεί ως υποστηρικτικός κόμβος για τον κτηνοτροφικό τομέα. Στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής και εθνικής κτηνοτροφίας, μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών, ερευνητών και επιχειρήσεων.

Ο Θύλακας θα στεγαστεί στο Καπνεργοστάσιο της Δημοτικής Κοινότητας Ελασσόνας (περιοχή Βελέσνικο) και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης:

Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων

Εδραιωμένων και νεοφυών επιχειρήσεων

Τοπικών παραγωγών, κτηνοτρόφων, αγροτών και τυροκόμων

Η υποδομή θα περιλαμβάνει:

Ερευνητικά εργαστήρια και πιλοτικές εγκαταστάσεις

Θερμοκοιτίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) στον αγροδιατροφικό τομέα

Χώρους για εταιρείες και συνεταιρισμούς

Εργαστήρια πιστοποίησης και παραγωγής ζωοτροφών μικρής κλίμακας

Ψηφιακή πλατφόρμα διαμοιρασμού δεδομένων και τεχνογνωσίας

Συνεδριακό και εκπαιδευτικό κέντρο

Σχέδιο Υλοποίησης (4 έτη)

Προετοιμασία & Θεσμική Θωράκιση – Ίδρυση φορέα διαχείρισης, οριστικοποίηση χωροθέτησης, μελέτες εφαρμογής. Ανάπτυξη Υποδομών & Ψηφιακής Πλατφόρμας – Κατασκευή κτιρίων, πιλοτικών μονάδων και δημιουργία της πλατφόρμας. Πλήρης Λειτουργία & Δικτύωση – Επέκταση δραστηριοτήτων, ανάπτυξη θερμοκοιτίδας, σύνδεση με εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.

Επένδυση & Χρηματοδότηση

Συνολικό κόστος: 3,5 εκατ. €

Πηγές: ΠΑΑ 2023–2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Horizon Europe, Interreg, ιδιωτικά κεφάλαια.

Αναμενόμενα Οφέλη

Αύξηση παραγωγικότητας και ποιότητας προϊόντων

Βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Προώθηση της Ελασσόνας ως κτηνοτροφικού κόμβου καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Με την ολοκλήρωσή του, ο Θύλακας Καινοτομίας φιλοδοξεί να γίνει ένα κέντρο αναφοράς για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, τις εξαγωγές και την τοπική ανάπτυξη.

Με την ευκαιρία της παράδοσης της μελέτης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα παραλαμβάνουμε μια μελέτη στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της κτηνοτροφίας στο Δήμο Ελασσόνας. Ο Θύλακας Καινοτομίας που σχεδιάζεται δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής· είναι ένα όραμα που φέρνει κοντά την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και τον παραγωγό, με στόχο μια κτηνοτροφία πιο ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη και πιο εξωστρεφή. Η υλοποίησή του θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη τη χώρα και θα δώσει νέα πνοή στην τοπική μας οικονομία. Ως δημοτική αρχή δεσμευόμαστε να εργαστούμε με σχέδιο, συνεργασία και αποφασιστικότητα, ώστε αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα».