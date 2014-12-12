Μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η ειδική πλατφόρμα εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2025-2026.

Οι αιτούντες που δεν έχουν λάβει voucher κατά την Α' Πρόσκληση, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν νέα Αίτηση Συμμετοχής μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Το πρόγραμμα αφορά την υποβολή αιτήσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από τους δικαιούχους των voucher για την ένταξη των παιδιών τους σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας για την περίοδο 2025-2026, κατόπιν έκδοσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) Αριθμ. 134947/2025 (ΦΕΚ 4127 /Β’/ 29.7.2025) Κ.Υ.Α.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr), μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελέσματα

Υποβολή Αιτήσεων έως 07/11

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 13/11

Υποβολή Ενστάσεων 14/11 – 18/11

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 21/11

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet του/της αιτούντος/ούσας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους αιτούντες είναι:

Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2024. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει Άτομο με Αναπηρία – Α.με.Α. – στους αιτούντες, έτερο μέλος ή παιδί). Α.Μ.Κ.Α. των παιδιών για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση. Ειδικά έγγραφα ανά κατηγορία αιτούντος, όπως: μονογονεϊκή οικογένεια, σύμφωνο συμβίωσης, ανάδοχοι γονείς, επιμέλεια ή συνεπιμέλεια, δικαστική συμπαράσταση, πολίτες Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε., πολίτες με άσυλο, έγγραφα πιστοποίησης αναπηρίας, έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας

Τα περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών προσχολικής ηλικίας, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr)

Όλοι οι αιτούντες/ούσες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ενστάσεων, ακόμη και αν η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Οι εγγεγραμμένοι στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Ελασσόνας έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά και μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2493493615 ή να επικοινωνούν απευθείας με την αρμόδια Αντιδήμαρχο, κα Παρασκευή Γκουγκούλη, στο τηλέφωνο 6973485121.