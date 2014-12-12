Μετά από πολλά χρόνια χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, το Δομένικο απέκτησε ξανά ασφαλείς και λειτουργικούς δρόμους. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Το έργο περιλάμβανε καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων, καθαρισμό ερεισμάτων, αποκατάσταση λακκουβών και καθισμάτων, καθώς και την τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, χαρίζοντας στο χωριό ένα ανανεωμένο και ασφαλές οδικό δίκτυο.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Το Δομένικο περίμενε χρόνια αυτή την παρέμβαση. Οι δρόμοι του οικισμού είχαν φθαρεί από τον χρόνο και την έλλειψη συντήρησης, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους. Σήμερα παραδίδουμε ένα έργο ουσίας, που ενισχύει την ασφάλεια, βελτιώνει την εικόνα του χωριού και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων. Ο Δήμος μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα σε κάθε κοινότητα, δίνοντας λύσεις σε ανάγκες που είχαν μείνει για καιρό ανικανοποίητες».