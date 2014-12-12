Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λάρισας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Μπουλούμπαση, είχε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα και διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά. Συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τις τρίτεκνες οικογένειες, όπως η οικονομική στήριξη, η πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, τα θέματα παιδείας και μετακίνησης, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω συνεργασία του Δήμου με τον Σύλλογο.

Ο Δήμαρχος Τεμπών υπογράμμισε τη διαχρονική στήριξη της Δημοτικής Αρχής προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Τεμπών έχει ήδη καθορίσει μειωμένο τιμολόγιο στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, ενώ η ΔΕΥΑ Τεμπών εφαρμόζει μειωμένα τέλη ύδρευσης για τις τρίτεκνες οικογένειες, προσθέτοντας ότι, όπου απαιτείται, θα εξεταστούν περαιτέρω βελτιώσεις.

Παράλληλα, ο κ. Μανώλης εξέφρασε τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των τρίτεκνων οικογενειών, μέσα από δράσεις κοινωνικής πολιτικής και χορηγίες στηρίζοντας τον θεσμό της οικογένειας.

Από την πλευρά τους, τα μέλη του Συλλόγου ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για το ειλικρινές ενδιαφέρον και τη θετική του στάση απέναντι στα ζητήματα που τους απασχολούν, εκφράζοντας την πρόθεσή τους για συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτριος Μπουλούμπασης, ο Αντιπρόεδρος και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημοσθένης Σχοινάς, ο Έφορος και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων – Μ.Μ.Ε. κ. Κωνσταντίνος Μακάς, ο Υπεύθυνος Γραφείου κ. Παναγιώτης Πρίντζος, το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Γκόβαρης και η Υπεύθυνη του Συλλόγου για τον Δήμο Τεμπών κα Χρύσα Μπέλτσιου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λάρισας, κ. Δημήτριος Μπουλούμπασης, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Τεμπών, κ. Γιώργο Μανώλη, για τη διαρκή στήριξή του προς τις τρίτεκνες οικογένειες και για τα μέτρα ανακούφισης που ήδη εφαρμόζει ο Δήμος και η ΔΕΥΑ Τεμπών. Η συνεργασία μας βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και στον κοινό στόχο της ενίσχυσης της οικογένειας, που αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας».

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, σημείωσε:

«Η τρίτεκνη οικογένεια αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας μας. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που στηρίζουν με κόπο και αξίες τον τόπο μας, προχωρώντας σε ουσιαστικές πολιτικές ενίσχυσης και κοινωνικής αλληλεγγύης».