Με θέμα το ΝΕΡΟ (Η2Ο) και τη συμμετοχή 48 δημιουργών από όλο τον κόσμο ανοίγει τις πύλες του αύριο Πέμπτη 9 Οκτωβρίου το 10ο διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό Φεστιβάλ OPEN NIGHTS, στις 19:30, στη Λογοτεχνική Γωνία.

Παράλληλα, την ίδια ώρα, εγκαινιάζεται και η σταθερή εικαστική έκθεση του φεστιβάλ, η οποία θα είναι επισκέψιμη στη Λογοτεχνική Γωνία έως τις 19 Οκτωβρίου, ενώ στο WISEDOG Modular Design Area από τις 13 Οκτωβρίου (ημέρα ανοίγματός της για το κοινό) έως τις 19 Οκτωβρίου από τις 18:00 έως τις 22:00 κάθε μέρα.

Στα εγκαίνια, της έκθεσης, θα παρουσιαστεί η εικαστική performance «Ice Bullet» του Hans Overvliet με παράλληλη προβολή του video «DISTANT SUFFERING XXI | i.d. of a shared bullet». Επίσης, η performance χορού και ζωγραφικής «Υδατογραφίες» σε χορογραφία της Ρούλας Καραφέρη. Χορεύει η Μαρία Κυρμά και ζωγραφίζουν ζωντανά η Άρτεμις Διαμαντή και η Μαρίνα Γούλα. Η performance εντάσσεται στο project «η Μνήμη του Νερού».

Στην ομαδική εικαστική έκθεση στη Λογοτεχνική Γωνία παίρνουν μέρος με εικαστικά και ηχητικά έργα, φωτογραφία, video και installations οι καλλιτέχνες: António Abernú (Πορτογαλία – Portugal), Ρούλα Αντωνοπούλου (Αθήνα – Athens/Greece), Dick Blau (Η.Π.Α. – U.S.A.), Εβίτα Βουδούρη (Θεσσαλονίκη – Thessaloniki/Greece), Yasnoyara Maria Brusnikina (Ρωσία – Russia), Marta Ciolkowska (Πολωνία/Ιταλία – Poland/Italy), Sandra Díaz (Κολομβία – Colombia), Yifei (Evy) Dong (Κίνα/Αγγλία – China/England), Olga Dyakina (Ρωσία – Russia), Vasilisa Filatova (Ρωσία – Russia), Glafira (Νορβηγία – Norway), Makrushin Gleb (Ρωσία – Russia), Vardit Goldner (Ισραήλ – IsraHELL!), Olesya Ilenok (Σκωτία/Ηνωμένο Βασίλειο – Scotland/United Kingdom), Βάια Καραΐσκου (Λάρισα – Larissa/Greece), Anton Klimov (Ρωσία – Russia), Kenji Kojima (Ιαπωνία/Η.Π.Α. – Japan/U.S.A.), Κατερίνα Κοκκινάκη (Αθήνα – Athens/Greece), Irina Korshunova (Ρωσία/Γεωργία – Russia/Georgia), Εύα Λαμπάρα EVArtist (Αθήνα – Athens/Greece), Μάγδα Λαμπροπούλου (Αθήνα – Athens/Greece), Isaeva Liubov (Ρωσία/Ελλάδα – Russia/Greece), Φανή Μάργιαττα Λουκά (Ελλάδα/Φινλανδία – Greece/Finland), Entuziart Association – Konrad Mihat (Ρουμανία – Romania), Christian Niccoli (Γερμανία – Germany), Anna Poloneeva (Ρωσία – Russia), Lena Pozdnyakova and Eldar Tagi (Καζακστάν – Kazakhstan), Petra Nela Pučeková (Σλοβακία – Slovakia), Anna Silivonchik (Λευκορωσία – Belarus), Παναγιώτα Στεφανοπούλου (Θεσσαλονίκη – Thessaloniki/Greece), Χάρης Τζήκας (Λάρισα – Larissa/Greece), Olga Wardęga – Christoph Zeckel (Πολωνία – Γερμανία/ Μαλαισία – Poland – Germany/ Malaysia), Αλέξανδρος Χατζητιμοθέου (Θεσσαλονίκη – Thessaloniki/Greece), Alina Zhilina (Ρωσία – Russia).

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι αφιερωμένο στο ΝΕΡΟ (H2O) και πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 με βάση τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου». Το πλούσιο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εικαστικά έργα, χορό, προβολές video art, μουσική, εργαστήρια και διαλέξεις. Διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ και συνεργασία πολλών φορέων. Φέτος θα έχει μαζί του και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που γιορτάζει τα 100 της χρόνια.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε εδώ: https://www.opennightsfestival.com/ και https://www.facebook.com/share/1CFUz4Uyjb/?mibextid=wwXIfr