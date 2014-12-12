Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Χορωδιακών Συνόλων του Δήμου, για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Παλιά και νέα μέλη καλούνται να ενώσουν και πάλι τις φωνές τους και την αγάπη τους για το χορωδιακό τραγούδι, με σκοπό τη συνεισφορά τους στη χορωδιακή τέχνη και στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών (παιδιά από Ά τάξη δημοτικού, έως και ενήλικες), που αγαπούν να τραγουδούν, χωρίς να διαθέτουν απαραίτητα μουσικές γνώσεις ή εμπειρία.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι:

• Προ-χορωδία (για αρχάρια παιδιά): Σάββατο 12:00-13:00

• Παιδική χορωδία (για παιδιά 10-18 ετών): Σάββατο 13:00-14:00

• Μικτή Χορωδία (για ενήλικες): Τρίτη 20:00-22:00

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού (πρώην Δημοτικό Ωδείο). Οι εγγραφές και τα δίδακτρα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για εγγραφές νέων μελών και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 6973351291.

Διεύθυνση χορωδίας- διδασκαλία: Ευλαμπία Ντούλα.