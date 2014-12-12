Γνωστοποιείται ότι την τρέχουσα εβδομάδα αρχίζουν τα μαθήματα αστρονομίας.

Ο κύκλος σπουδών είναι τρία(3) έτη και περιλαμβάνει μαθήματα αστρονομίας, αστροφυσικής, κοσμολογίας, αστροβιολογίας και διαστημικής. Στόχος του Σχολείου Αστρονομίας είναι, από το πρώτο έτος, τα παιδιά να μπορούν να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν στο νυχτερινό ουρανό, τους αστερισμούς, τα περισσότερα αντικείμενα του ηλιακού συστήματος και άλλα απομακρυσμένα ουράνια σώματα, τα οποία είναι ορατά μόνο με τηλεσκόπιο.

Επίσης εξοικειώνονται πλήρως με τη χρήση του τηλεσκοπίου, καθώς και με τις βασικές έννοιες των παραπάνω επιστημών, ενώ είναι σε θέση να παρακολουθούν και να αντιλαμβάνονται τις επιστημονικές εξελίξεις και ανακαλύψεις οι οποίες ανακοινώνονται σε σχεδόν καθημερινή βάση.

Ακόμη έχουν πλήρη πρόσβαση στην επιστημονική βιβλιοθήκη του Σχολείου Αστρονομίας από την οποία μπορούν να δανείζονται βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται παρατηρήσεις με τηλεσκόπια τόσο των αντικειμένων του νυχτερινού ουρανού, όσο και του Ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται στον Κήπο των Αστεριών, στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και διεξάγονται κάθε Παρασκευή από 17:00-18:15 για την 1η τάξη, 18:30-19:45 για τη 2η τάξη και από 20:00-21:15 για την 3η τάξη.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης όλου του εκπαιδευτικού προγράμματος με τη μέθοδος της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (μέσω διαδικτύου). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μία καλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο, Η/Υ με κάμερα, ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε στη σελίδα www.enastron.org ενώ για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να καλέσουν στο 6980499626.

Εγγραφές με μήνυμα στο info@enastron.org