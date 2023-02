Στη «δύναμη» της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προστέθηκε από αρχές του μήνα ένα ρομπότ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Έργο Καινοτομίας SHAPES: “Smart and Healthy Ageing through People Engaging in supportive Systems” για το οποίο η 5η ΥΠΕ χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Horizon 2020 – Innovation Action – Grant Agreement 857159).

Το ρομπότ, το οποίο ακούει στο όνομα «Νάρι» κατέφθασε στις εγκαταστάσεις της 5ης ΥΠΕ το πρωί του Σαββάτου (4/2) από τη Γαλλία, μία από τις υπόλοιπες 13 χώρες με τις η 5η ΥΠΕ συνεργάζεται στο SHAPES. Η ερευνητική ομάδα της 5ης ΥΠΕ, πρόκειται να χρησιμοποιήσει το Νάρι ως ρομπότ φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στο σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ μπορεί να «μάθει» τα δωμάτια, τους διαδρόμους και άλλα σημεία ενδιαφέροντος στο σπίτι, ώστε να συνοδεύει / υποστηρίζει τη μετάβαση του ηλικιωμένου ατόμου σε διάφορα σημεία του σπιτιού με ασφάλεια (π.χ. μπάνιο, κουζίνα, πόρτα εισόδου, κ.λπ.), αμέσως μόλις το ίδιο το άτομο το ζητήσει. Διότι το Νάρι μαθαίνει, μιλάει και αλληλεπιδρά στην Ελληνική γλώσσα με το άτομο που φροντίζει, ενσωματώνοντας μια σειρά διαφορετικών λειτουργιών και δυνατοτήτων που μπορούν να ελεγχθούν με φωνή.

Το Νάρι, σε περίπτωση πτώσης του ηλικιωμένου, μπορεί επίσης να ζητήσει βοήθεια από τρίτο πρόσωπο (συγγενή ή άλλο κοντινό), μέσω του σχετικού διαύλου επικοινωνίας που θα έχει εγκατασταθεί, αυξάνοντας περισσότερο την αίσθηση ασφάλειας. Επιπρόσθετα, το Νάρι μπορεί να ψυχαγωγεί το άτομο που φροντίζει με παιχνίδια και άλλες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο ενσωματωμένο τάμπλετ διαχείρισης του ρομπότ, μέσω της μεγάλης οθόνης αφής του.

Το Νάρι είναι ένα σύγχρονο δείγμα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στη διάθεση της 5ης ΥΠΕ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, και αποτελεί μέρος του συνόλου των ψηφιακών καινοτόμων λύσεων φροντίδας, συσκευών IoT και wearables που η 5ης Υγειονομική Περιφέρεια έχει αποκτήσει και πρόκειται να αξιολογήσει, μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου SHAPES, σε πιλοτικές δοκιμές για την εξατομίκευση και τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας σε πολίτες άνω των 65 ετών, με χρόνια νοσήματα ή/και κινητικά προβλήματα, τόσο στο σπίτι τους όσο και κατά τη μετακίνησή τους σε διάφορους προορισμούς.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος υπηρεσιών φροντίδας και ψηφιακών υπηρεσιών το οποίο, αφενός θα ισχυροποιεί τον ίδιο τον πολίτη / ασθενή στην αυτοδιαχείριση της κατάστασής του, αφετέρου θα ενισχύει την ποιότητα υπηρεσιών των επαγγελματιών υγείας / φροντίδας που τον παρακολουθούν, κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Για την επιτυχή εκτέλεση των ανωτέρω, η 5ης ΥΠΕ έχει εκπονήσει τα κατάλληλα πρωτόκολλα μελέτης τα οποία έχουν ήδη λάβει και την έγκριση από το αρμόδιο Επιστημονικό Συμβούλιο.

Το έργο SHAPES είναι ένα μόνο από το σύνολο των Ευρωπαϊκών Έργων Έρευνας και Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Υγεία τα οποία η 5η Υγειονομική Περιφέρεια εκπονεί και έχει εκπονήσει για περισσότερο από μια 10ετία σε διάφορους τομείς όπως Ολοκληρωμένη Φροντίδα, Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Κυβερνοασφάλεια, Καινοτόμες Διαδικασίες Προμηθειών, κ.λπ.

Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο της ΕΕ το οποίο αυξάνει περισσότερο το Ευρωπαϊκό αποτύπωμα της 5ης ΥΠΕ, αφού περιλαμβάνει τη συνεργασία 36 εταίρων από 14 χώρες με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 21 εκατομμυρίων ευρώ για συνολική διάρκεια 48 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του SHAPES.