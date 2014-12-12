Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 το Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (Συνεχιζόμενη Δομή) πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών του οικισμού Ρομά για τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης και την ενημέρωση σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων του Δήμου Φαρσάλων και τη συλλογή πλαστικών καπακιών.

Σκοπός ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά την αξία της ανακύκλωσης μέσα από απλές δραστηριότητες.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε ένα σύντομο και κατανοητό βίντεο για τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης, τα οφέλη της για το περιβάλλον και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας.

Ακολούθησε συζήτηση. Στο δεύτερο μέρος, τα παιδιά συγκέντρωσαν όλα τα καπάκια που συνέλλεξαν ώστε να τα αποθέσουν σε μία από τις μεταλλικές καρδιές που έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο Φαρσάλων για αυτό το λόγο σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η ανακύκλωση είναι μια πράξη αγάπης προς τον πλανήτη και τους συνανθρώπους μας. Ακόμα και μια μικρή κίνηση, όπως η συλλογή ενός πλαστικού καπακιού, μπορεί να φέρει μια θετική αλλαγή.