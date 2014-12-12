Επερώτηση προς τη δημοτική αρχή κατέθεσε η "Συμπαράταξη Λαρισαίων", με εισηγητή τον Γιώργο Σούλτη, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία σημαντικών έργων στην πόλη.

Αναλυτικά:

«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία των παρακάτω έργων.

1) Ποια είναι η πορεία στο έργο της αποκατάστασης του κτηρίου της Παιδικής Στέγης για την στέγαση δύο Νηπιαγωγείων; Γνωρίζουμε ότι το έργο παρουσίασε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στατικότητας από ό,τι έδειξαν οι αρχικές μελέτες. Μας είχατε πει ότι βρίσκεται σε αναζήτηση του επιπλέον προϋπολογισμού. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται το έργο, αν έχει βρεθεί ο επιπλέον προϋπολογισμός και ποιο τελικά είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και χρήσης του έργου.

2) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του συγκροτήματος «ειδικών σχολείων»; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της μελέτης και τι σχεδιάζεται για την εξεύρεση ση του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να υπάρξει προοπτική υλοποίησης για το σημαντικό αυτό έργο; 3) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τον «πάρκο του ΕΘΙΑΓΕ και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις (βοτανικό, μουσείο εδαφών); Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης; Και τι γίνεται με το θέμα της άδειας για τις αποθήκες;

4) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του ΜΟΥΣΟΝ; Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ένταξη του έργου;».