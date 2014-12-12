Το Επιμελητήριο Λάρισας “σας ενημερώνει ότι βρίσκεται ήδη στην δημοσιότητα και δέχεται αιτήσεις χρηματοδότησης η Δράση «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΜΕ», την οποία διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ και ειδικά για την Θεσσαλία η ΑΕΔΕΠ.

Η Δράση χρηματοδοτεί επενδύσεις μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και έμμεσες δαπάνες.

Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 80.000€ με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€ και ποσοστό ενίσχυσης το 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Στόχος της Δράσης είναι η επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης, μέσα σε τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ίση με το 70% (αθροιστικά η μεμονωμένα) της δημόσιας δαπάνης.

Ο Προϋπολογισμός της επενδυτικής, αυτής, Δράσης ανέρχεται σε 200.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 09.10.2025 και ώρα 15:00

(Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας

https://www.larcci.gr/nea-drasi-exostrefeia-mme-toy-programmatos-antagonistikotita-espa-2021-2027/)”.