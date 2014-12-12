Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ο Δήμος Τεμπών, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Γεωργίου Νικολάου, πραγματοποίησε στο Δημοτικό Σχολείο Γόννων δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου.

Την εκδήλωση προλόγισε η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Γόννων, κα Αποστολίνα Σαΐτη, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της ατομικής και συλλογικής ευθύνης στη μείωση των φυσικών καταστροφών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Περιβαλλοντολόγος και Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου Τεμπών, κα Βάσω Σαμαρίνα, η οποία ανέπτυξε με σαφήνεια το θέμα, παρουσιάζοντας τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, τα προληπτικά μέτρα από πλευράς πολιτείας, καθώς και τη σημασία του εθελοντισμού και της σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο φαινόμενο του σεισμού, με αφορμή σχετική αφίσα που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές του σχολείου.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με το περιβάλλον και τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Οι τρεις μαθητές που διακρίθηκαν βραβεύτηκαν με οικολογικά δώρα (γραφική ύλη), προσφορά του βιβλιοπωλείου Xcopy του κ. Γεωργίου Χατζόπουλου στη Λάρισα.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, διανεμήθηκαν κεράσματα στους μαθητές, προσφορά της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών υπενθυμίζει την ανάγκη συνεχούς ετοιμότητας του Δήμου μας, τη σημασία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης των πολιτών, με απώτερο στόχο πρωτίστως την πρόληψη και στη συνέχεια την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία για τον Δήμο Τεμπών αποτελεί πραγματικό “στολίδι” διάσωσης με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση.

Ο Δήμος Τεμπών δίνει διαρκή έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και τα σχολεία μας. Η σημερινή δράση δεν ήταν απλώς μια ομιλία, αλλά μια βιωματική εμπειρία ζωής για τα παιδιά, που τα φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση και την έμπρακτη αγάπη για το περιβάλλον.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, καλλιεργώντας μια κουλτούρα οικολογικής συνείδησης που θα αφήσει θετικό αποτύπωμα στις επόμενες γενιές».