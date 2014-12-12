Από το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα, για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε από άνδρα, κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 13-10-2025, ο φερόμενος δράστης, ως υποτιθέμενος εκμισθωτής οικίας στη Λάρισα που φαινόταν προς ενοικίαση σε σελίδα Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, απέσπασε από τον παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.400 ευρώ, για την μίσθωση της οικίας, το οποίο κατατέθηκε από τον παθόντα μέσω πέντε τραπεζικών εμβασμάτων.