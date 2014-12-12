Eξιχνιάστηκε απάτη με υπολογιστή στη Λάρισα
Αστυνομικά | 12 Νοε 2025, 11:46
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα, για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή.
Ειδικότερα, το μεσημέρι στη Λάρισα, άγνωστο άτομο επικοινώνησε, μέσω γραπτών μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, με γυναίκα, προσποιούμενος γνωστή της.
Με το πρόσχημα ότι η «δήθεν» φίλη της αντιμετωπίζει πρόβλημα με την τραπεζική της κάρτα, έπεισε την παθούσα να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 680 ευρώ, όπως προέκυψε, σε τραπεζικό λογαριασμό του ανωτέρω δράστη.
