Eξιχνιάστηκε κλοπή στη Λάρισα - Αφαίρεσε τσαντάκι με 780 ευρώ
Αστυνομικά | 26 Σεπ 2025, 11:47
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 27-08-2025 το μεσημέρι στη Λάρισα, ο δράστης αφαίρεσε ένα τσαντάκι μέσης, εντός του οποίου υπήρχε πορτοφόλι, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 780 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα.
