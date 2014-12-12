Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 27-08-2025 το μεσημέρι στη Λάρισα, ο δράστης αφαίρεσε ένα τσαντάκι μέσης, εντός του οποίου υπήρχε πορτοφόλι, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 780 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα.