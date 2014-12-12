Ξεκίνησαν οι επαφές - ενημερώσεις του Δημάρχου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλου με τους Προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων.

Οι πρώτες συναντήσεις, στο πλαίσιο του διαλόγου και την συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκαν στα Δημαρχεία των Δ.Ε Νίκαιας και Πλατυκάμπου σχεδιάστηκαν για να καταγραφεί σε πρώτο στάδιο η πρόοδος των εργασιών και των έργων που οι Πρόεδροι και τοπικά συμβούλια είχαν προτείνει και αφορούν στις κοινότητες τους. Συζητήθηκαν επίσης και οι προτάσεις τους για τον ετήσιο προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Παράλληλα, μέσα από τις συναντήσεις, δόθηκε η δυνατότητα στο Δήμαρχο να συνομιλήσει με τους Προέδρους με στόχο να κατατεθούν νέες προτάσεις και να εντοπιστούν, με σκοπό να επιλυθούν άμεσα, πιθανά προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των δημοτών.

Μετά το πέρας των συναντήσεων ο Δήμαρχος δήλωσε: «Οι συναντήσεις με τους Προέδρους των Κοινοτήτων επιβεβαίωσαν ότι ο Δήμος μας διαθέτει ισχυρές δυνάμεις συνεργασίας και κοινό όραμα για το μέλλον. Μέσα από τον διάλογο αυτό θέτουμε τις βάσεις για έναν προγραμματισμό που υπηρετεί την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και προωθούν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό του Δήμου.Η Δημοτική Αρχή προχωρά με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου – από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα – ώστε κανένα έργο να μη μείνει στα χαρτιά και καμία κοινότητα να μη μείνει πίσω.Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους Προέδρους για τη συμμετοχή τους, τις τεκμηριωμένες προτάσεις και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν. Μαζί προχωρούμε σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή για τον Δήμο μας — έναν Δήμο ισχυρό, σύγχρονο και δημιουργικό, που επενδύει στο μέλλον των ανθρώπων του.»

Στο κλιμάκιο που συνόδευε τον Δήμαρχο στις συναντήσεις συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σ. Καλέτσιος, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Σωτηρίου, Τ. Τσινούλης και Χ. Τσιχίτας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Κ. Κατσικάρης και Ε. Παπαγιαννούλης και η Γ.Γ. του Δήμου Β.Χλιάπη - Γκουνιαρούδη. Στη συνάντηση της ΔΕ Νίκαιας συμμετείχαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Νίκαιας Γ. Ψαρούλης, Διλόφου Π. Μπακαρτζής, Μοσχοχωρίου Χ. Παπαδημητρίου, Μύρων Μ. Ρούλια, Νέας Λεύκης Μ. Κουρεούδη – Πάλλα και Νέων Καρυών Χ. Μουτούδης και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Ζαππείου και Νέων Κυών Ε. Ππαδημητρίου και Π. Πασχούδης.

Στη συνάντηση της ΔΕ Πλατυκάμπου συμμετείχαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Πλατυκάμπου Γ. Νταλαμπύρας, Γαλήνης Σ. Χονδροδήμος, Γλαύκης Ι. Φροξυλιάς, Μελίας Κ. Νταλαμπύρας, Μελισσοχωρίου Δ. Ροϊδούλης, Ναμάτων Χ. Σωτάκης, Ομορφοχωρίου Γ. Χατζόπουλος και Χάλκης Β. Κωστούλης όπως επισης και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Μελισσοχωρίου Σ. Καραμίχος, Ομορφοχωρίου Μ. Φανίδου, και Χάλκης Ελ. Ντογγούλη και Ορ. Νικολακούλης.

Οι επαφές και οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες ΔΕ του Δήμου Κιλελέρ.