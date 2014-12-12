Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος συναντήθηκε στο γραφείο της στην Αθήνα με τη νέα Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αργυρώ Ζέρβα, στην οποία ευχήθηκε καλή επιτυχία και δημιουργική θητεία στα νέα της καθήκοντα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα ο Θανάσης Νασιακόπουλος ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια την Γ.Γ. για τα προγράμματα του Υπουργείου που ήδη εκτελούνται στον Δήμο Κιλελέρ καθώς και για την πορεία υλοποίησής τους, για προγράμματα που έχουν ήδη κατατεθεί προς ένταξη όπως επίσης και για τις νέες προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν στο άμεσο μέλλον, με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προτάσεις που πρέπει να κατατεθούν για να ενταχθεί σε πρόγραμμα του Υπουργείου το έργο της κατασκευή των λιμνοδεξαμενών στους Αγίους Αναργύρους και στην Κοιλάδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως επίσης και στην νέα πρόταση η οποία συνοδεύται από πέντε υποπροτάσειςγια το δεύτερο στάδιο του έργου της αγροτικής οδοποιίας.

Ο Δήμαρχος έκανε παράλληλα μια εκτενή αναφορά στα ζητήματα που αφορούν στον Δήμο Κιλελέρ, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής τη συγκεκριμένη περίοδο.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε:«Ευχαρίστησα τη Γενική Γραμματέα κ. Ζέρβα για την εποικοδομητική συζήτηση και για το ενδιαφέρον που έδειξε στα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο μας. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της περιοχής μας και για την υποστήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι, με τη νέα Γενική Γραμματέα, θα συνεχίσουμε την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε οικοδομήσει με τον απελθόντα Γ.Γ σε πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και κοινής προσπάθειας.»

Με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Χρήστο Παληό

Στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Κιλελέρ, κ. Θανάση Νασιακόπουλου, με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Χρήστο Παληό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς θέματα κρίσιμης σημασίας για τον Δήμο, με έμφαση στα εξής:

Εκεί συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της κατασκευής από τον ΟΣΕ δύο νέων γεφυρώνμια σιδηροδρομικής και μια οδογέφυρας, που βρίσκονται στην περιοχή των αποθηκών της ΕΑΣ στη Χάλκη. Το πλάτος των υπαρχουσών είναι μικρό και αναντίστοιχο με το εύρος της κοίτης του χειμάρρου Γκοσμπασανιώτη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα σε ακραίες καιρικές συνθήκες.Ο Δήμαρχος ζήτησε αρχικά να αντικατασταθούν οι σιδηροδρομικές γέφυρες πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν στην ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα Βόλου και παράλληλα να κατασκευαστεί νέα παράπλευρη γέφυρα που θα αντικαταστήσει την πεπαλαιωμένη υπάρχουσα, για την εξυπηρέτηση της κίνησης κυρίως των αγροτικών μηχανημάτων όπως είχε αιτηθεί και στον προηγούμενο Διευθύνοντα Σύμβουλ κ. Τεραζάκη..

Ο κ. Παληός ενημέρωσε το Δήμαρχο για την έναρξη των εργασιών κατά μήκος της γραμμής Λάρισας Βόλου από τεχνική εταιρεία που το εργοτάξιό της έχει εγκατασταθεί στο Αρμένιο. Τον διαβεβαίωσε επίσης ότι η κατασκευή των δύο γεφυρών περιλαμβάνεται ήδη στη μελέτη που έχει συνταχθεί και αφορά την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας Βόλου.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλος αιτήθηκε επίσης από τον διευθύνοντα σύμβουλο την ασφαλτόστρωση του παράπλευρου με τη σιδηροδρομική γραμμή δρόμου από το Αρμένιο έως και τα όρια του Δήμου Κιλελέρ προς τη Λάρισα. Σχετικά με αυτό το αίτημα ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε ότι στα σχέδια του ΟΣΕ είναι να προχωρήσει η μελέτη για την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου.

Συζητήθηκαν επίσης ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας στις ισόπεδες διαβάσεις (Αυτόματα Συστήματα Ισόπεδων Διαβάσεων — ΑΣΙΔ) και η τοποθέτηση νέων όπου δεν υπάρχουν, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση ανθρώπων και οχημάτων καθώς και η ανακαίνιση / αναβάθμιση βοηθητικών κτιρίων που βρίσκονται δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή εντός του Δήμου, τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται ως σημεία στάθμευσης των αμαξοστοιχιών και η επιτάχυνση των απαραίτητων έργων στη σιδηροδρομική γραμμή του Δοξαρά ύστερα από τη θεομηνία Daniel.

Ο Δήμαρχος κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, αμέσως μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι:«Η συνεργασία του Δήμου Κιλελέρ με τον ΟΣΕ είναι απαραίτητη και μονόδρομος, ώστε να υλοποιηθούν έργα που θα υπηρετούν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας.Η κατασκευή νέων γεφυρών και η ασφαλτόστρωση του παράπλευρου δρόμου είναι έργα που έχουν άμεση χρησιμότητα για τους παραγωγούς, τους κατοίκους αλλά και για τη βιωσιμότητα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής.Ευχαριστούμε τη σημερινή διοίκηση του ΟΣΕ όπως και τον προηγούμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τερεζάκη που, σε πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και κοινής προσπάθειας, συνέβαλαν για την άμεση κατάθεση των μελετών και την ένταξη των έργων σε πρόγραμμα υλοποίησης.»