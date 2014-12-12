Aιματηρό επεισόδιο καταγράφηκε τα ξημερώματα στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ατόμου μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου.

Ενας άνδρας, κρατώντας όπλο, κατευθύνθηκε προς το σπίτι οικογένειας με την οποία είχε διαφορές και ένα τρίτο άτομο, στην προσπάθειά του να του το αποσπάσει, αυτό εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε στο πόδι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΓΝΛ, ενώ έρευνα για το συμβάν διεξάγει η Αστυνομία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr