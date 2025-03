Τις βάσεις για τη δημιουργία ενός θεσμού-ορόσημο για τα πολιτιστικά δρώμενα της Λάρισας έθεσε το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου - Εφήβων Δρώμενα, που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Αρχαίο Θέατρο, στην καρδιά της πόλης.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ κορυφώθηκαν με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών από σχολεία της Βουλγαρίας και της Ιταλίας, που παρουσίασαν κορυφαία έργα της αρχαιοελληνικής δραματουργίας, στο πιο εμβληματικό μνημείο της Λάρισας.

«Εκκλησιάζουσες», «Ειρήνη», «Βάτραχοι» και «Νεφέλες» του Αριστοφάνη, «Ελένη» και «Ηλέκτρα» του Ευρυπίδη, ο μύθος του Ερυσίχθονα του Θεσσαλού, «Αντιγόνη» και «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή και «Χοηφόρες» του Αισχύλου ήταν τα έργα που παρουσίασαν οι μαθήτριες και μαθητές, μέσα σε ένα τριήμερο (26, 27 και 28 Μαρτίου), επιβεβαιώνοντας την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών ανάμεσα στη νεολαία και την πολιτιστική κληρονομιά της Λάρισας και της Ελλάδας.

Πάνω από 300 μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου έδωσαν πνοή στα θεατρικά αριστουργήματα, ενώ περισσότεροι από 3.000 μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικοί (συνολικά και τις τρεις ημέρες) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα, μέσα στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου αποτελεί μια σύμπραξη του Δήμου Λαρισαίων, της Αντιδημαρχίας Παιδείας & Άθλησης, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού και Εξωστρέφειας, του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας-Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Θεσσαλικού Θεάτρου, σε συνεργασία με το Amenanos Festival, από την Ιταλία, που ενσωματώνεται στο σύνολο των εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025.

Περισσότεροι από 200 μαθητές και καθηγητές από τα σχολεία της Βουλγαρίας και της Ιταλίας βρέθηκαν στα εδώλια του Α’ Αρχαίου Θεάτρου, το πρωί της Παρασκευής, όπου και πραγματοποιήθηκε και η απονομή τιμητικών / αναμνηστικών πλακετών στον Πρόεδρο του Amenanos Festival, κ. Michele D’ Angelo και στους επικεφαλής των σχολείων της Βουλγαρίας και της Ιταλίας που συμμετείχαν, ενώ το «παρών» έδωσαν ακόμη ο γερουσιαστής κ.Salvatore Domenico Antonio Pogliese και η βουλευτής, κ.Luisa Lantieri, αντιπρόεδρος της Assemblea Regionale Siciliana. Την απονομή έκαναν: οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας & Άθλησης, κ. Ηρακλής Γερογιώκας, Τουρισμού & Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Φώτης Τζατζάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, κ. Βασίλης Σίμος, ο Διευθυντής Β’ θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Νικόλαος Ζέρβας και η Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, κ. Σταυρούλα Σδρόλια.

Το «παρών» έδωσε και ο πρωτεργάτης και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Κώστας Τσιάνος, στις παραστάσεις της Πέμπτης, 27 Μαρτίου, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.

Παραστάσεις και Εργαστήρια

Τα σχολεία που έδωσαν τις παραστάσεις ήταν: ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας («Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη), 13ο Γυμνάσιο Λάρισας-12ο ΓΕΛ Λάρισας («Ελένη» του Ευρυπίδη), 10ο Γυμνάσιο Λάρισας («Ειρήνη» του Αριστοφάνη), 3ο Γυμνάσιο Λάρισας (Ο μύθος του Ερυσίχθονα του Θεσσαλού), Εν.Ε.Ε.Γυ.-Λ. Ελασσόνας («Βάτραχοι» του Αριστοφάνη), Μουσικό Σχολείο Λάρισας («Ηλέκτρα» του Ευρυπίδη), Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας («Αντιγόνη» του Σοφοκλέους), 12ο Γυμνάσιο - «Μ.Καραγάτσης» («Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη), Bulgaria different Schools in the city of Sofia - Θίασος Ιδρύματος Αρχαίου Θεάτρου “Ognian Radev” («Νεφέλες» του Αριστοφάνη), Γυμνάσιο-Λύκειο Ν.Μπακογιάννη («Ηλέκτρα» του Σοφοκλέους), School of Higher Education “Nikola Pizi” («Χοηφόρες» του Αισχύλου), State High School “Ettore Majorana” («Νεφέλες» του Αριστοφάνη).

Τα σχολεία που παρουσίασαν βιωματικά εργαστήρια ήταν: Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας (“Η Ιφιγένεια πάει Α’ Γυμνασίου”), 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Λάρισας (“Καινοτόμος διδασκαλία του αρχαίου δράματος”), Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας (Ξενάγηση σε μαθητές άλλων σχολείων), ενώ δύο εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από το Θεσσαλικό Θέατρο.

Να σημειωθεί ότι οι παραστάσεις απευθύνονταν αποκλειστικά στο μαθητικό κοινό της πόλης, ενώ δόθηκε και η δυνατότητα παρακολούθησης των παραστάσεων, σε ζωντανή μετάδοση, από το επίσημο κανάλι του Δήμου Λαρισαίων στο youtube.