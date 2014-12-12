Στη Φυλακή Λάρισας επέστρεψε από προχθές ένας 41χρονος Αθηναίος, ο οποίος τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 2022 κατάφερε, με κινηματογραφικό τρόπο, να αποδράσει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο 41χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα, για να διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για δραπέτη, ενώ εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης, μεταξύ άλλων, για τα αδικήματα της ληστείας κατά συρροή και συναυτουργία.

Ο 41χρονος με... έφεση στις αποδράσεις, ενώ νοσηλευόταν κατέβηκε δύο ορόφους από υδρορροή του ΠΓΝΛ και από την απέναντι καφετέρια τηλεφώνησε στους οικείους του να τον παραλάβουν.

Συνελήφθη το βράδυ της 7ης Αυγούστου στη Αθήνα και από τις 11 Αυγούστου επέστρεψε στις Φυλακές Λάρισας για να εκτίσει το υπόλοιπο της 21ετούς κάθειρξης.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)