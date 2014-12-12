Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Θανάσης Νασιακόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη σε θετικό και φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, η πορεία υλοποίησης έργων υποδομής στον Δήμο Κιλελέρ, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση δράσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ανάπτυξη της περιοχής.

Αμέσως μετά, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κα Ρένα Καραλαριώτου δήλωσε: «Με χαρά υποδέχθηκα σήμερα τον Δήμαρχο Κιλελέρ, κ. Θανάση Νασιακόπουλο, έναν αυτοδιοικητικό με εμπειρία και αποδεδειγμένο έργο. Η συνεργασία με τους Δήμους αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς μόνο μέσα από τον συντονισμό και την αμοιβαία στήριξη μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Με τον Δήμαρχο είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για τις ανάγκες της περιοχής, με στόχο την εξεύρεση άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων. Είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία μας θα είναι συνεχής και δημιουργική, με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την ουσιαστική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, δήλωσε: «Πραγματοποίησα σήμερα εθιμοτυπική επίσκεψη στη νέα Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Είχα την ευκαιρία να της διαβιβάσω της θερμότερες ευχές εμού προσωπικά αλλά και του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου για μια δημιουργική θητεία επ’ ωφελεία των πολιτών της Περιφέρειας. Έχω την πεποίθηση ότι η έως τώρα επιτυχημένη της πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η βαθιά γνώση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση αλλά και η διάθεση προσφοράς που την διακατέχει θα την οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη θητεία.

Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι θα συνεχιστεί η άψογη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Κιλελέρ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με απώτερο στόχο την περαιτέρω εξέλιξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη».