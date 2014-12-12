Σε ανακοίνωση της Επιτροπής αγώνα κατά της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών πάρκων στη Δ.Ε. Νέσσωνος – Δήμου Τεμπών και για την επανάκτηση των κοινοτικών εκτάσεων της Κοινότητας Νέσσωνος αναφέρονται τα εξής:

«Κατά τη συζήτηση, για την αναστολή των εργασιών του φωτοβολταϊκού σταθμού της Τ.Κ. Νέσσωνα του Δήμου Τεμπών, στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, γίναμε για ακόμη μια φορά, έμμεσα μάρτυρες των παλινωδιών και ανακολουθιών της δημοτικής αρχής, δια των εκπροσώπων της, τόσο της υπηρεσιακής, προϊσταμένης της Υ.ΔΟΜ, όσο και της μόνιμης συνεργάτιδάς της, έμμισθης δικηγόρου.

Η πρώτη έχοντας συντάξει και καταθέσει σχετικό έγγραφο, με το οποίο εξέθετε τις απόψεις της Υπηρεσίας, «υποδεικνύοντας», ευθέως, το «αβάσιμο» ,κατά την ίδια, της αναστολής των εργασιών και προέβη, κατ’ επανάληψη, σε ανυπόστατες τοποθετήσεις και κρίσεις, τόσο για τη δήθεν ανυπαρξία ρεμάτων στην περιοχή παρέμβασης, όσο και για την υποτιθέμενη μη νόμιμη εγκατάσταση της παρακείμενης κτηνοτροφικής μονάδας, καθώς και την «παράνομη», κατ’ αυτήν, χρήση του όμορου βοσκοτόπου, αλλά και την αυθαίρετη αμφισβήτηση των δηλώσεων για την καταγωγή των πολιτών που προσφύγαν κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σταθμού.

Μάλιστα, κατά τις πληροφορίες μας, συμπεριφερόταν ως βασιλικότερη του Βασιλέως, ξεπερνώντας, ακόμη και τους συνηγόρους της εταιρείας, όσον αφορά τη ζέση με την οποία προσπαθούσε να διατυπώσει την επιχειρηματολογία της, κάτι που εγείρει αρκετά ερωτήματα αναφορικά με τις κατευθύνσεις που είχε λάβει από τη δημοτική αρχή, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ως επιτροπή πολιτών επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργειά μας, προσωποποιημένα, στο διοικητικό ή οποιοδήποτε άλλο έννομο πεδίο.

Η έμμισθη δικηγόρος, για την οποία εγκρίθηκε ειδική αμοιβή παράστασης , αναρτημένη στον ειδικό ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αμφίβολης νομιμότητας, αφού, εκτός των άλλων, η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής έχει τεθεί σε αργία, χρησιμοποίησε μια ακατανόητη, αυθαίρετη επιχειρηματολογία, αποποιούμενη την κυριότητα, εκ μέρους του Δήμου Τεμπών, της επίδικης έκτασης, για την οποία ο Δήμος Τεμπών έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και αναμένεται, προσεχώς, η εκδίκαση σχετικής αγωγής, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο Δήμος πιέστηκε και για αυτό προέβη σε αυτήν την ενέργεια, και ότι στη συνέχεια απέσυρε την εν λόγω απαίτησή του.

Γίνεται αντιληπτό ότι και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις προκύπτουν σοβαρότατα θέματα που μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα όρια της άμεσης ή έμμεσης παράβασης καθήκοντος, αιρετών, υπηρεσιακών και μετακλητών.

Και στο σημείο αυτό ερωτάται η δημοτική αρχή, ισχύει ή δεν ισχύει η ομόφωνη απόφαση κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών στις 16-05-2025 ότι θα διεκδικήσει τις κοινοτικές εκτάσεις και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σταματήσει την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα έργο όπως αυτό το οποίο δεν επιφέρει κανένα απολύτως αντισταθμιστικό όφελος στο Δήμο και την τοπική κοινωνία;

Εφόσον αυτό ισχύει πώς επιτρέπει σε υπηρεσιακούς και μετακλητούς – έμμισθους συνεργάτες να ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου και να συντάσσονται με αυτά της εταιρείας, εάν ναι πότε και με ποια διαδικασία έγινε αυτό;

Συμφωνεί και η δημοτική αρχή με την άποψη της προϊσταμένης της Υ.ΔΟΜ. ότι δεν υπάρχουν ρέματα στην περιοχή;

Έχει αποσύρει η δημοτική αρχή την αγωγή, εναντίον του Δασαρχείου Λάρισας, για την κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης;

Η περιοχή παρέμβασης, κηρύχθηκε ή όχι πλημμυρόπληκτη μετά την επέλαση του Daniel και του Elias και αποδόθηκαν ναι ή όχι και σχετικές αποζημιώσεις στην περιοχή. Για όλα αυτά κάτι παραπάνω θα γνωρίζει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζουμε, συνεχίζει να έχει ανοικτό τον σχετικό φάκελο για τις πλημμύρες τα εν λόγω πλημμυρικά φαινόμενα.

Από την πλευρά μας για όλα τα παραπάνω θέματα που θέσαμε ζητούμαι και απαιτούμε έγγραφες απαντήσεις εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

Η δημοτική αρχή να εγκαταλείψει τη διπροσωπία της και να πράξει αυτά για τα οποία τη δεσμεύει η ομόφωνη απόφαση της ειδικής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών στις 16-05-2025.

Η επιτροπή αγώνα έχει συλλέξει, σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες, αδιάσειστα στοιχεία, τόσο για το ιδιοκτησιακό ζήτημα, όσο και για τα περιβαλλοντικά θέματα, ιδίως δε για τα ρέματα και τους πλημμυρικούς κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν, ακόμη και ανθρώπινες ζωές, όπως έγινε ήδη σε πολλές περιπτώσεις στη Χώρα μας, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη και κάτι παρόμοιο δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί ποτέ.

Οι ζωές μας είναι πολυτιμότερες από οποιαδήποτε κέρδη τους. Όλοι μαζί στον αγώνα για την τελική μας δικαίωση».