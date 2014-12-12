Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου, στην πλατεία του Βασιλί, η συναυλία του Χρήστου Γκόρτσου and the Band, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων.

Το κοινό, που γέμισε τον χώρο, απόλαυσε μία μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια από διάφορα είδη, σε μία ατμόσφαιρα γιορτής και κεφιού. Οι εξαιρετικές ερμηνείες του Χρήστου Γκόρτσου, η ενέργεια και το πάθος των μουσικών, δημιούργησαν μια ξεχωριστή εμπειρία που κέρδισε θερμά χειροκροτήματα.

Στη σκηνή, μαζί με τον Χρήστο Γκόρτσο στο τραγούδι, εμφανίστηκαν ο Γιώργος Χαμπίπης στα πλήκτρα, ο Ευθύμης Παπαευθυμίου στο μπάσο και ο Νίκος Χασιώτης στα ντραμς και τα κρουστά, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική χημεία και τη μακροχρόνια συνεργασία τους.

Η συναυλία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, δίνοντας το έναυσμα για τη συνέχεια των εκδηλώσεων του Δήμου, με το κοινό να αποχωρεί με χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις.