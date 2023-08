Τεράστια επιτυχία για το Ελληνικό Μπριτζ στο Πανευρωπαϊκό Εθνικό Πρωτάθλημα ζευγών Νέων που διεξήχθη στο Veldhoven της Ολλανδίας στις 24-29 Ιουλίου με δυο χρυσά μετάλλια στις κατηγορίες Κ26 και Κ26 γυναικών.

Η ελληνική συμμετοχή αποτελούμενη συνολικά από 20 άτομα με αθλητές από Λάρισα, Αγρίνιο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Ιωάννινα και Σέρρες, συμμετείχε για πρώτη φορά και στις πέντε κατηγορίες της διοργάνωσης: Κ16, Κ21, Κ26, Κ26 γυναικών και Κ31.

Μετά την περσινή κατάκτηση της πρώτης θέσης στο παγκόσμιο ατομικό πρωτάθλημα νέων στο Salsomaggiore της Ιταλίας, ο αθλητής του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας Παναγιώτης Σκορδάς κατέκτησε την πρώτη θέση, αυτή τη φορά στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ζευγών, με συμπαίκτη τον Φίλιππο Κρίτσαλη (αθλητή του Ομίλου του Χολαργού) φέρνοντας έτσι το ένα από τα δύο χρυσά μετάλλια της ελληνικής αποστολής.

Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο φέραν στην κατηγορία γυναικών η Ιωάννα Πολλάτου και η Κωνσταντίνα Τζιάρα.

Ακόμα ένας αθλητής της Λάρισας, ο Θωμάς Οικονόμου, συμμετείχε στην κατηγορία Κ16 όπου με συμπαίκτη τον Φάνη Βέλλιο κατέκτησαν την 8η θέση στον μικρό τελικό ανάμεσα σε 13 συμμετέχοντες παίρνοντας έτσι το “βάπτισμα του πυρός” σε μεγάλες διοργανώσεις αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Στις άλλες κατηγορίες:

Μιχάλης Σούμπλης - Ιάσονας Παπασπύρου στον τελικό της Κ21 13οι στους 40.

Μάντυ Μπεληγιάννη - Δημήτρης Κατσακιώρης στον τελικό της Κ16 8οι στους 21.

Κυριάκος Τσεκίρογλου - Δημήτρης Παπασπύρου στον μικρό τελικό Κ16 6οι στους 13.

Γιάννης Οικονομόπουλος - Δημήτρης Καπίρης στο President’s Cup 17οι στους 54.

Κωνσταντίνος Σκουρτσίδης - Κώστας BENGUIGUI President’s Cup 3οι στους 54.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους προπονητές τους, στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, στη χορηγό των Παίδων (UNDER 16) κ. Ίνγκριντ Λυγινού και σε όσους άλλους βοήθησαν για να πετύχει τους στόχους της η ελληνική αποστολή.

Επόμενος στόχος Παγκόσμιο Εθνικών Ομάδων Νέων στις 31/7 - 7/8 επίσης στο Veldhoven της Ολλανδίας με συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων στις κατηγορίες UNDER 26 & UNDER 16, όπου ήδη η ομάδα της Under 26 προκρίθηκε στους οχτώ του πρωταθλήματος, κατακτώντας την 6η θέση σε σύνολο 24 συμμετοχών στη πρώτη φάση.