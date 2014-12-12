Ο Δήμος Τυρνάβου εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και οργή του για το αποτρόπαιο περιστατικό δηλητηρίασης που έλαβε χώρα στην Κοινότητα των Δένδρων, με αποτέλεσμα τη θανάτωση ήδη επτά σκυλιών.

Τα ζώα περισυλλέγησαν άμεσα από τις δημοτικές υπηρεσίες και έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία με τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης, ενώ αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, κ. Στέλιος Τσικριτσής, δήλωσε:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την απάνθρωπη πράξη. Ήδη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προέβη σε επίσημη καταγγελία στο Α.Τ. Τυρνάβου και ζητούμε την ταχύτατη και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την απόδοση ποινικών και διοικητικών ευθυνών και την εφαρμογή όλων των νόμιμων κυρώσεων στους δράστες.»

Ο Δήμος απαιτεί επίσης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να αναλάβουν την απαραίτητη στήριξη και να ενισχύσουν τις δράσεις πρόληψης και προστασίας των ζώων (έλεγχος, σήμανση/τσιπ, στειρώσεις, ενημέρωση και εποπτεία στις δημοτικές κοινότητες).

Καλούμε κάθε πολίτη που γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία και τις υπηρεσίες του Δήμου. Οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί να βοηθήσει για την τιμωρία των υπευθύνων και στην αποτροπή νέων αντίστοιχων πράξεων».