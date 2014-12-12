Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα comics και τη street art έρχεται και φέτος, από τις 5 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2025 στον Μύλο του Παππά στη Λάρισα, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο και ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Το LAComicsFestival επιστρέφει για 7η συνεχή χρονιά, μετατρέποντας τη Λάρισα σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης underground εικονογραφικής -και όχι μόνο- δημιουργίας! Από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο Μύλος του Παππά θα φιλοξενήσει ένα τριήμερο αφιερωμένο στις τέχνες των comics, της εικονογράφησης, τη μεταξοτυπίας, του animation, της μουσικής και της street art, πάντα με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του. Το επίσημο εικαστικό σχεδίασε ο καλεσμένος του Φεστιβάλ, Σουηδός εικονογράφος Mattias Adolfsson

Το φετινό φεστιβάλ, που συνδιοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου και τον οργανισμό Project ΙππόΚαμπος, αποτελεί πολλά περισσότερα από ένα φεστιβάλ comics. Είναι μια γιορτή για την εικονογραφική τέχνη, την πολιτιστική έκφραση και την ανεξάρτητη δημιουργικότητα, μια πολυσυλλεκτική εμπειρία για κάθε ηλικία, που ενώνει το τοπικό με το διεθνές και την αυθεντική ενέργεια της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Το Artist Alley θα φιλοξενήσει περισσότερους από 120 δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το Local Artist Alley θα αναδείξει για ακόμη μία χρονιά τα -συχνά παραγνωρισμένα- ταλέντα της Θεσσαλίας.

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Noir et Blanc : μια ομαδική έκθεση comics που φέρνει στο προσκήνιο τους σεναριογράφους, παίζοντας με τη θεματική του λευκού και του μαύρου, μέσα από τα έργα 15 σεναριογράφων και ισάριθμων καλλιτεχνών. (σε συνεργασία με το Comicdom CON Athens )

: μια ομαδική έκθεση comics που φέρνει στο προσκήνιο τους σεναριογράφους, παίζοντας με τη θεματική του λευκού και του μαύρου, μέσα από τα έργα 15 σεναριογράφων και ισάριθμων καλλιτεχνών. (σε συνεργασία με το ) Mattias Adolfsson | It’s not that complicated: 40 έργα του καταξιωμένου Σουηδού εικονογράφου και επίσημου προσκεκλημένου του φεστιβάλ, με έμφαση στα φανταστικά του σύμπαντα, τα ημερολόγια και τις προσωπικές του αφηγήσεις.

40 έργα του καταξιωμένου Σουηδού εικονογράφου και επίσημου προσκεκλημένου του φεστιβάλ, με έμφαση στα φανταστικά του σύμπαντα, τα ημερολόγια και τις προσωπικές του αφηγήσεις. LGBTQIA+ Art – Η Άνθηση της Εγχώριας Queer Εικονογράφησης : 14 εικονογραφήσεις από queer δημιουργούς, αλλά και συμμάχους, που εξερευνούν ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου. (σε συνεργασία με το Queer Con )

: 14 εικονογραφήσεις από queer δημιουργούς, αλλά και συμμάχους, που εξερευνούν ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου. (σε συνεργασία με το ) Nikoliiis | Patience: έκθεση του ταλαντούχου street artist, με επίκεντρο το αυθόρμητο σχέδιο, τις σημειώσεις της καθημερινότητας και την underground γραμμή του.





ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργαστήρια και masterclasses, προβολές animation και θεματικά αφιερώματα σε συνεργασία με το Thessaloniki Animation Festival (TAF), επιτραπέζια RPG, DJ sets, lives όπως το καθιερωμένο ετήσιο EτK Raps Live με τους Sadomas & DJ Waif (2ΚΓ), Andri J Univers, 1×1 Records και Hikae, καθώς και ομιλίες/σεμινάρια μεταξοτυπίας στο 1ο Mini Fest Μεταξοτυπίας και λοιπών Γραφικών Τεχνών, σε συνεργασία με τις ομάδες Wellness Press (Μιλάνο), Mow Press Studio (Τρίκαλα) και Art & Design (Λάρισα).

Η πόλη της Λάρισας θα “γεμίσει” με νέες τοιχογραφίες και graffiti, σε συνεργασία με την ομάδα ΕΤουΚρου και τους διεθνείς καλεσμένους , μεταμορφώνοντας το αστικό τοπίο σε μια ανοιχτή γκαλερί σύγχρονης τέχνης.

Όπως στα ισπανικά La Risa σημαίνει το “Γέλιο” έτσι και φέτος τον Σεπτέμβριο, η πόλη της Λάρισας θα φορέσει για άλλη μια φορά το χαμόγελό της και θα υποδεχτεί στο LAComicsFestival καλλιτέχνες και επισκέπτες, ντόπιους και διεθνείς για ένα ανεπανάληπτο τριήμερο!