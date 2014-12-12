Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και της Διεύθυνσης Κτηνιατρική της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δήμος Ελασσόνας, στο σύνολο του, τέθηκε σε καθεστώς προστασίας και επιτήρησης για χρονικό διάστημα 55 ημερών από την εμφάνιση του νέου θετικού κρούσματος σε εκμετάλλευση που βρίσκεται εντός των ορίων του.

Κατά το διάστημα αυτό:

- Απαγορεύεται η ελεύθερη βόσκηση των αιγοπροβάτων.

- Απαγορεύεται η μεταφορά των αιγοπροβάτων στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους.

Οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων, παρά το φαινόμενο κόπωσης που παρουσιάζουν από τη συνεχιζόμενη τήρηση μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν στην παραπάνω οδηγία αρχικά για την αποφυγή της διασποράς της νόσου αλλά και για να μην κινδυνεύσουν να διωχθούν ποινικά.

