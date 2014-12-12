Eφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Παγωνίδης
Κηδείες | 13 Νοε 2025, 17:44
Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Παγωνίδης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Τα παιδιά: Δημήτρης-Δάφνη, Σοφία
Τα εγγόνια: Ιωάννα, Ευάγγελος, Παρασκευή
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών)
