Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Παγωνίδης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Τα παιδιά: Δημήτρης-Δάφνη, Σοφία

Τα εγγόνια: Ιωάννα, Ευάγγελος, Παρασκευή

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών)