Eφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κουτούκας
Κηδείες | 14 Οκτ 2025, 20:03
Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κουτούκας.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή 12 ) Λάρισας.
Η σύζυγος: Βάγια
Τα παιδιά: Γεώργιος, Βασίλειος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.
Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο της Γιάννουλης
