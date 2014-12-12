Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κουτούκας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή 12 ) Λάρισας.

Η σύζυγος: Βάγια

Τα παιδιά: Γεώργιος, Βασίλειος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο της Γιάννουλης