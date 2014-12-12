Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας διοργάνωσε την ημερίδα “Erasmus Days 2025” την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας “Κωνσταντίνος Κούμας”, με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και στελεχών εκπαίδευσης από όλη τη Θεσσαλία.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ουσιαστική γιορτή της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαιδευτικής εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαρκή δέσμευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας να συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο.

Μέσα από τη συμμετοχή σχολείων και εκπαιδευτικών δομών των τεσσάρων νομών - Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας - προβλήθηκε ο πλούτος των εμπειριών, των ιδεών και των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Erasmus+, προβάλλοντας τη Θεσσαλία ως περιφέρεια που καινοτομεί, συνδέει και εμπνέει.

Στον χαιρετισμό της, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, κ. Βασιλική Ζιάκα, υπογράμμισε ότι το Erasmus+ δεν είναι απλώς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά μια ζωντανή παιδαγωγική κουλτούρα που ενδυναμώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές, καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την υπευθυνότητα, και διαμορφώνει ενεργούς, συνειδητοποιημένους πολίτες με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και κοινωνική ευαισθησία.

Όπως επεσήμανε, η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο Erasmus+ ενισχύει τη συνοχή της σχολικής κοινότητας, αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο και δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας που υπερβαίνουν τα γεωγραφικά όρια και εμπνέουν μια νέα εκπαιδευτική προοπτική.

Η Ημερίδα φιλοξένησε παρουσιάσεις καλών πρακτικών και παραδειγμάτων αριστείας και καινοτομίας από σχολεία όλων των βαθμίδων, από νηπιαγωγεία έως ΕΠΑ.Λ, με θεματικές που αγγίζουν τον πυρήνα της σύγχρονης εκπαίδευσης: την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη, την επιχειρηματικότητα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών ανέδειξαν τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και την παιδαγωγική καινοτομία που χαρακτηρίζουν τα σχολεία της Θεσσαλίας, αποδεικνύοντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα της περιφέρειας παραμένει πρωτοπόρος και ανοιχτή στις προκλήσεις της εποχής.

Παράλληλα, η μουσική παρέμβαση του Συνόλου Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας πρόσθεσε στην εκδήλωση έναν ξεχωριστό παλμό, μεταφέροντας τη ζωντάνια, τη φρεσκάδα και τη δημιουργική ενέργεια των μαθητών μέσα από ρυθμούς που αποτύπωσαν το πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας του Erasmus+.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και προτάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, έμπνευσης και ευρωπαϊκής προοπτικής, επιβεβαιώνοντας ότι η εκπαίδευση είναι η πιο ουσιαστική μορφή ευρωπαϊκής σύγκλισης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη εκπαίδευσης και τους μαθητές που, μέσα από τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνουν πρόσωπο, ψυχή και περιεχόμενο στην ιδέα της ευρωπαϊκής παιδείας.

Με το έργο και την αφοσίωσή τους, αναδεικνύουν τη Θεσσαλία ως πρότυπο περιφέρειας που μαθαίνει, συνεργάζεται και εξελίσσεται, χτίζοντας κάθε μέρα μια εκπαίδευση πιο ανοιχτή, δίκαιη και εμπνευσμένη από τις αξίες της Ευρώπης.