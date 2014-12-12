Kείμενα - Φωτο: Βιβή Μαργαρίτη

Στην άκρη της ερήμου, απέναντι από τις Πυραμίδες της Γκίζας, η Αίγυπτος παρουσιάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά έργα του 21ου αιώνα: το Grand Egyptian Museum (GEM), το νέο στολίδι της Αιγύπτου και το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό. Ένα αρχιτεκτονικό… έπος που ήδη λειτουργεί, εντυπωσιάζει και υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες, πριν ακόμη γίνει η επίσημη τελετή εγκαινίων. Το GEM ορθώνεται μπροστά σου σαν να ξεπηδά από το μέλλον με καρδιά αρχαία. Ένα τεράστιο, φουτουριστικό συγκρότημα με πρόσοψη που θυμίζει διαχρονικά τρίγωνα, αρχαία ιερογλυφικά και πυραμιδικά σχήματα, χτισμένο μόλις δύο χιλιόμετρα από τις εμβληματικές Πυραμίδες της Γκίζας.

Το TravelView.gr είχε την ευκαιρία να το επισκεφθεί και η Βιβή Μαργαρίτη μας μεταφέρει την εμπειρία μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και λόγια που προσπαθούν να περιγράψουν το… απερίγραπτο.

Μια είσοδος που κόβει την ανάσα

Η πρώτη εντύπωση είναι αποστομωτική. Το μουσείο απλώνεται σαν τεχνολογικό τοπίο μέσα στην έρημο, με αρχιτεκτονική που συνδυάζει μοντερνισμό και αιώνιους συμβολισμούς. Η είσοδος του μουσείου – μια σύγχρονη γυάλινη πυραμίδα – αποκαλύπτει σταδιακά τον εσωτερικό κόσμο του πολιτισμού των Φαραώ. Στον επιβλητικό εσωτερικό χώρο, ο κολοσσιαίος Ραμσής Β’ δεσπόζει, καλωσορίζοντας τους επισκέπτες σ’ ένα ταξίδι 5.000 χρόνων. Ο φωτισμός, η αρχιτεκτονική, η λιτή πολυτέλεια του χώρου σε κάνουν να νιώθεις πως περπατάς ανάμεσα σε μύθους και αιώνες. Οι γραμμές, οι όγκοι και τα υλικά θυμίζουν γεωμετρία πυραμίδων. Οι τοίχοι «μιλούν» με ανάγλυφα και ιερογλυφικά. Η πρόσοψη – μια γιγαντιαία τριγωνική πύλη – μοιάζει να ανοίγει δρόμο στο άχρονο.

Νιώθεις μικρός μπροστά στη δύναμη της Ιστορίας

Το μουσείο εκτείνεται σε πάνω από 500.000 τ.μ., με χώρους που σε κάνουν να νιώθεις μικρός μπροστά στη δύναμη της Ιστορίας. Η μουσειολογική αφήγηση απλώνεται σε 12 θεματικές ενότητες, που διατρέχουν 5.000 χρόνια: από την Προδυναστική περίοδο μέχρι την πτολεμαϊκή και ρωμαϊκή εποχή. Κάθε ενότητα είναι στημένη με φως, ήχο και σκηνογραφία που σε βυθίζουν μέσα στην εποχή.

Το Grand Egyptian Museum αναπνέει μαζί με τις αρχαιότητες που φιλοξενεί. Οι αίθουσές του μοιάζουν με θεατρικές σκηνές, όπου η Ιστορία «παίζει» σε πρώτο πρόσωπο. Κάθε αντικείμενο δεν είναι απλώς κειμήλιο – είναι μάρτυρας μιας εποχής που έζησε, βασίλεψε και δεν έσβησε ποτέ.

Κολοσσιαία αγάλματα από γρανίτη, βασάλτη και ψαμμίτη, ύψους 4 έως 10 μέτρων σου κόβουν την ανάσα. Οι Φαραώ σιωπούν επιβλητικά καθώς ανεβαίνεις, οι θεότητες με κεφάλια γερακιών, κροκοδείλων ή λιονταριών, oι στήλες με ιερογλυφικά που φωτίζονται από χαμηλά, δημιουργώντας σκιές σαν σπαθιά στο δάπεδο, όλα είναι μέρος ενός διαλόγου με την αρχαιότητα.

Ο Ραμσής Β΄ και ο θησαυρός του Τουταγχαμών

Στην κεντρική αίθουσα, δεσπόζει η εντυπωσιακή μορφή του Ραμσή Β’, ύψους 11 μέτρων. Στέκεται περήφανος, φωτισμένος από φυσικό φως, σαν φρουρός μιας εποχής που αρνείται να σβήσει. Και λίγο παρακάτω: ο θησαυρός του Τουταγχαμών. Για πρώτη φορά, όλα τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον τάφο του – περισσότερα από 5.000 κομμάτια – εκτίθενται ολόκληρα, θεματικά και με σκηνοθετική ακρίβεια. Από τη διάσημη χρυσή μάσκα μέχρι κοσμήματα, άρματα, έπιπλα, τελετουργικά αντικείμενα – κάθε λεπτομέρεια μιλάει για τη ζωή, το θάνατο και τη δόξα ενός παιδιού-βασιλιά.

Με φόντο τις Πυραμίδες

Στο επάνω επίπεδο του μουσείου, ένα τεράστιο γυάλινο άνοιγμα αποκαλύπτει τον πιο συγκλονιστικό ορίζοντα: τις Πυραμίδες της Γκίζας, λουσμένες στο φως. Εκεί, στα σύνορα του χρόνου, καταλαβαίνεις την πραγματική δύναμη του χώρου. Το GEM δεν είναι ένα μουσείο. Είναι μια συνάντηση με την αιωνιότητα.

Το μουσείο λειτούργησε πριν τα εγκαίνια

Το GEM λειτούργησε κανονικά πολύ πριν τα επίσημα και μεγαλοπρεπεή εγκαίνια παρουσία των ηγετών του κόσμου, με επισκέπτες από όλο τον πλανήτη κι εμείς είμασταν από τους τυχερούς που είχαμε την ευκαρία να το επισκεφθούμε πριν από ανοίξει επισήμως τις πύλες του. Πολλές από τις γκαλερί, η κεντρική σκάλα, τα πωλητήρια και οι εξωτερικοί χώροι ήταν πλήρως προσβάσιμοι, με περιορισμούς μόνο σε λίγα υπό κατασκευή σημεία.

Το GEM άνοιξε πιλοτικά τον Οκτώβριο του 2024, με 12 αίθουσες, την κεντρική σκάλα και το lobby διαθέσιμα για το κοινό – μέχρι 4.000 επισκέπτες την ημέρα. Η φάση αυτή έχει βοηθήσει τους υπεύθυνους να εντοπίσουν μαζικές ροές, να βελτιώσουν τη διαχείριση, τον φωτισμό, τον χώρο αναμονής και τη συνολική εμπειρία επισκέπτη.

Η απόφαση για αναβολή των εγκαινίων πήρε σάρκα τον Ιούνιο 2025. Ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου και το Υπουργείο εν είδει “εθνικής ευθύνης” θεώρησαν πως δεν ήταν κατάλληλη στιγμή για ένα διεθνές φόρουμ με επίσημες πολιτικές παρουσίες, λόγω της έντασης στην περιοχή (Ισραήλ–Ιράν, κρίσεις στη Συρία, Γάζα, Σουδάν). Ήθελαν να διασφαλίσουν μια τελετή «αντάξια της καλαισθησίας της αιγυπτιακής κληρονομιάς» και τελικά το πέτυχαν.

Με μια λαμπρή τελετή, που θύμιζε περισσότερο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης παρά τυπικά εγκαίνια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε το πολυαναμενόμενο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο αφιερωμένο στη δόξα του φαραωνικού πολιτισμού. Εκατοντάδες drones πάνω από το Πλατώ της Γκίζας δημιούργησαν το εντυπωσιακό σκηνικό, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα και την πολιτιστική της κληρονομιά.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, σχεδόν 80 διεθνείς αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή, με την παρουσία μοναρχών, ηγετών κρατών και κυβερνήσεων να προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωση.

Τι θα δείτε

Περισσότερα από 100.000 εκθέματα , μεταξύ των οποίων ολόκληρος ο θησαυρός του Φαραώ Τουταγχαμών , για πρώτη φορά εκτεθειμένος στο σύνολό του.

, μεταξύ των οποίων ολόκληρος ο θησαυρός του , για πρώτη φορά εκτεθειμένος στο σύνολό του. Εκθέσεις με μούμιες, σαρκοφάγους, αγάλματα, κοσμήματα, άρματα, τελετουργικά αντικείμενα και μια μοναδική διαδραστική εμπειρία με χρήση νέων τεχνολογιών.

Πανοραμική θέα στις Πυραμίδες μέσα από γυάλινες επιφάνειες και ανοιχτές αυλές.

Η εμπειρία μου

Περπάτησα δίπλα σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Γης, ένιωσα δέος κοιτώντας τα μάτια του Φαραώ, φωτογράφισα τον γυάλινο θόλο που αντηχεί φως κι αιωνιότητα. Το GEM δεν είναι μια ζωντανή πύλη στο μεγαλείο της Αρχαίας Αιγύπτου, ένας θησαυρός πολιτισμού και αισθήσεων που δεν πρέπει να λείπει από καμία ταξιδιωτική λίστα.

«Στεκόμουν μπροστά στο άγαλμα του Ραμσή και δεν ήθελα να τραβήξω φωτογραφία. Ήθελα απλώς να μείνω εκεί. Να δω πώς νιώθει η Ιστορία όταν δεν σε κοιτάζει σαν επισκέπτη, αλλά σαν μάρτυρα. Το Grand Egyptian Museum είναι η πιο ζωντανή σιωπή που έχω βιώσει ποτέ.»

– Βιβή Μαργαρίτη

Πρακτικές πληροφορίες για τον επισκέπτη

Πληροφορία Λεπτομέρεια Τοποθεσία Giza Plateau, Κάιρο Πρόσβαση Ανοιχτό στο κοινό με online κράτηση Εγκαίνια Αναμένονται εντός φθινοπώρου/χειμώνα 2025 Αίθουσες Πολλές σε πλήρη λειτουργία (Ραμσής, Τουταγχαμών, γκαλερί) Φωτογράφιση Επιτρέπεται σε επιλεγμένους χώρους Παροχές Εστιατόριο, café, κατάστημα αναμνηστικών, χώροι ανάπαυσης Πώς να φτάσετε

Αεροπορικά : Καθημερινές πτήσεις Αθήνα–Κάιρο (~1 ώρα & 50 λεπτά)

Μεταφορά : Από το αεροδρόμιο Κάιρου με taxi ή οδηγό προς Giza

Tip: Συνδυάστε την επίσκεψη με περιήγηση στις Πυραμίδες και τη Σφίγγα

