Συνελήφθη ηλικιωμένος χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, καθώς πυροβόλησε έναν 18χρονο έξω από την οικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 88χρονος, βρισκόταν στην οικία του που μοιράζεται την ίδια αυλή με την οικία που διαμένει η εγγονή του.

Στη θέα του 18χρονου, τον οποίο δεν ενέκρινε να συναναστρέφεται με την εγγονή του, άρπαξε το αεροβόλο που είχε σπίτι και πυροβόλησε, ευτυχώς δίχως να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τον ελαφρύ τραυματισμό του στο χέρι.

Ο ηλικιωμένες συνελήφθη και το όπλο κατασχέθηκε.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Ελευθερία)