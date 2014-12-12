Hλικιωμένος πυροβόλησε 18χρονο στον Τύρναβο
Αστυνομικά | 08 Σεπ 2025, 08:23
Συνελήφθη ηλικιωμένος χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, καθώς πυροβόλησε έναν 18χρονο έξω από την οικία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 88χρονος, βρισκόταν στην οικία του που μοιράζεται την ίδια αυλή με την οικία που διαμένει η εγγονή του.
Στη θέα του 18χρονου, τον οποίο δεν ενέκρινε να συναναστρέφεται με την εγγονή του, άρπαξε το αεροβόλο που είχε σπίτι και πυροβόλησε, ευτυχώς δίχως να τον τραυματίσει σοβαρά.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τον ελαφρύ τραυματισμό του στο χέρι.
Ο ηλικιωμένες συνελήφθη και το όπλο κατασχέθηκε.
Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Ελευθερία)
