Η «Ομάδα Μελέτης Ιστορίας Κοινωνικών Αγώνων» και το περιοδικό «Θεσσαλία στους Κοινωνικούς Αγώνες», στα πλαίσια των 81 χρόνων από την Απελευθέρωση της Λάρισας από τον ΕΛΑΣ, διοργανώνει ημερίδα το Σάββατο 25 Οκτώβρη 2025, ώρα 11.00΄ π.μ., στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Παλιές Φυλακές) με θέμα: «ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ από την Οθωμανική περίοδο ως το 1984».

Οι αγρότες αγωνιστές του κινήματος της απαλλοτρίωσης και της σύγκρουσης με τους τσιφλικάδες, οι πρωτοπόροι της εργατικής τάξης πέρασαν μέσα από τα μπουντρούμια της «Βαστίλης» της Λάρισας, οργανώνοντας την ζωή τους σε κολεκτίβες...

Αντιμετώπισαν όλες τις απάνθρωπες συνθήκες, επιλέγοντας διάφορες μορφές πάλης … Λίγο αργότερα με τα Έκτακτα Στρατοδικεία που τα εκτελεστικά αποσπάσματα θέριζαν κατά εκατοντάδες τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές, που μοναδικό τους «αδίκημα» ήταν η υπέρμετρη αγάπη στην Πατρίδα τους…

Το σημαντικότερο όμως ζήτημα που ακροθιγώς θα αγγίξουμε είναι το κοινωνικό πρόβλημα των φυλακών, που μπορεί κανείς να αντιληφθεί αποκωδικοποιώντας τον τίτλο της εκδήλωσης: «Ο θέλων να κρίνη περί του ανθρωπισμού και της ευρωστίας Κράτους τινός, αρκείται εις μόνην των φυλακών επίσκεψιν».