Oλοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ για τον αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας (19/08/25, 17:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Φεριγκρά, Αποστολάκης, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Αντράντα, Βαρσάμης, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Τούπτα, Πασάς, Γιούσης, Γκαράτε και Μούργος.

Oι αρχηγοί για τη νέα σεζόν

Η ΠΑΕ ΑΕΛ, στην επιστροφή της στη φυσική της θέση, την Super League 1, ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές που θα φορέσουν το περιβραχιόνιο της ομάδας για τη σεζόν 2025/26.

Αρχηγοί της ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι οι:

Θανάσης Παπαγεωργίου

Γιάννης Πασάς

Λούκα Αντράντα

Νώντας Παντελάκης

Σουφιάν Τσάκλα

Πέντε ποδοσφαιριστές που εκπροσωπούν τις αξίες, τη μαχητικότητα και το ήθος που απαιτεί η βαριά φανέλα της ΑΕΛ.