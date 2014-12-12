Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/08/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος της 2ης Αγωνιστικής Stoiximan Super League με αντίπαλο την Κηφισιά στο Γήπεδο του AEL FC ARENA (30/08/25, 21:30).

Οι 24 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης και Γκαράτε.